TO WHOMEVER IT MAY CONCERN

Posted on February 17, 2023 by abyssum

I WAS NOT ORDAINED A BISHOP WITH THE RITE OF ORDINATION IN THE PONTIFICALE PRODUCED BY ANABALE BUGNINI AND PROMULGATED BY POPE PAUL VI.

AT THE TIME OF MY ORDINATION IN THE CATHEDRAL OF MIAMI I WAS BOTH THE RECTOR OF THE CATHEDRAL AND THE CHAIRMAN OF THE LITURGICAL COMMISSION OF THE ARCHDIOCESE OF MIAMI.

WHEN IT WAS ANNOUNCED THAT I HAD BEEEN APPOINTED AUXILARY BISHOP OF MIAMI, KNOWING ARCHBISHOP CARROLL WAS HOSTILE TO ANIBALE BUGNINI I ASKED THE ARCHBISHOP IF HE WANTED ME TO ORDER A COPY OF TE BUGNINI PONTIFICALE, WHICH HAD JUST BEEN PUBLISHED, FOR USE IN MY ORDINATION AND HE RESPONDED “ABSOLUTELY NO!”

CONSEQUENTLY WE USED THE OLD PRE-VATICAN II

PONTIFICALE IN THE CATHDRAL FOR MY ORDINATION.

I SWEAR UNDER OATH THAT THS IS THE TRUTH, SO HELP ME GOD!

+RENE HENRY GRACIDA, BISHOP EMERITUS OF CORPUS CHRISTI

About abyssum

I am a retired Roman Catholic Bishop, Bishop Emeritus of Corpus Christi, Texas
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1 Response to TO WHOMEVER IT MAY CONCERN

  1. Mary D says:
    February 17, 2023 at 2:06 pm

    I believe you, dear Bishop ! I have always believed you! I have never doubted this Truth!
    God’s Peace be with you!!!!!!

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